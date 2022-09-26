Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение.

Основные тезисы из обращения президента:

1. Сообщил об очередном заседании ставки верховного главнокомандующего, участники которого обсуждали, как противостоять иранским беспилотникам.

2. Самым сложным регионом остается Донбасс. Там ситуация "особенно острая", россияне постоянно пытаются наступать. И мобилизация направлена на сбор пушечного мяса для этого наступления.

3. Рассказал о телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, во время которого шла речь о мобилизации в РФ и реакции мира на нее.

4. Сообщил о совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем. На совещании говорилось о том, что государство выполняет свои социальные обязательства и готовится к зиме.

5. Рассказал, что в Офисе президента послам 30 государств представили проект спецтрибунала против России.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.