Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 сентября, провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом сообщается в телеграм-канале президента.

На заседании наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг".

Вероятно, речь может идти об иранских беспилотниках.

Зеленский также заявил, что "важно, чтобы военные, которые сейчас продвигаются вперед, были полностью обеспечены высокоточным оружием и всем необходимым".

Напомним, на днях в Одесской области сбили шесть иранских беспилотников и российский самолет Су-25.

После чего МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации, а также существенно сокращает количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве.

В свою очередь Иран в ответ заявил, что сожалеет об ужесточении Украиной условий дипломатического сотрудничества, но считает эту меру "основанной на неподтвержденных сообщениях и вызванной созданием медийного пространства иностранной стороны".

Однако помимо сожаления о решении Украины ограничить работу иранского посольства в Киеве глава МИД Ирана Нассер Канаани еще и пообещал принять "пропорциональные меры".

Тем временем война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

На Донбассе самой горячей точкой остается Лиман.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.