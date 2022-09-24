Министерство иностранных дел Ирана выпустило заявление по поводу решения Украины ограничить работу посольства в Киеве.

Такое решение было принято после того, как Россия стала массово применять на территории Украины беспилотники, сделанные, судя по всему, по иранской технологии.

Иран в ответ заявил, что сожалеет об ужесточении Украиной условий дипломатического сотрудничества, но считает эту меру "основанной на неподтвержденных сообщениях и вызванной созданием медийного пространства иностранной стороны".

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря иранского МИДа Насера Канани.

То есть в Иране поставок России БПЛА по-прежнему не подтверждают.

Канани подчеркнул неприятие Ираном войны и необходимость политического урегулирования споров ненасильственным путем, напомнив, как много Иран уже сделал для урегулирования украинско-российского конфликта.

Также Канани посоветовал правительству Украины "избегать влияния третьих лиц, стремящихся разрушить отношения между нашими странами".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на использование российскими войсками иранских беспилотников.

И вчера МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации, а также существенно сократил количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве.

А сегодня в Офисе президента обвинили Иран в поддержке убийства украинцев и пригрозили стране изоляцией.