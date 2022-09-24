Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Иран в поддержке убийства украинцев.

Об этом он написал у себя в Твиттере.

Поводом для критики стало вчерашнее массированное применение в южных областях Украины беспилотников, похожих на иранские Shaheed.

"Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации", - сказано в записи Подоляка.

На ту же тему выступил в своем телеграм-канале и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Каждому, кто поддерживает убийство украинцев и помогает России оружием, гарантирована изоляция. И речь не только о санкциях", - написал Ермак.

Вчера мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о последствиях удара "шахидов" по району порта: есть погибшие, разрушены четыре дома.

Также "Страна" писала, как на юге россияне атаковали ВСУ дроном с отравляющей гранатой, а Силы обороны сбили еще один иранский "Шахид".

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.