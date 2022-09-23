МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации, а также существенно сокращает количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве.

Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном на его сайте.

Сообщается, что "во исполнение поручения президента Украины" иранского посла вызвали в МИД и заявили ему, "что поставка иранского вооружения России… напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета".

"Поставка оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана", – заявил МИД.

Ранее мы писали, что сегодня, 23 сентября, из-за атаки иранскими беспилотниками по Одессе погиб 1 мирный житель, разрушены 4 дома.

Также "Страна" сообщала, что Украина попросила Израиль раскрыть разведывательные данные об иранской военной поддержке России.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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