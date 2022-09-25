Представитель МИД Ирана Нассер Канаани помимо сожаления о решении Украины ограничить работу иранского посольства в Киеве еще и пообещал принять "пропорциональные меры".

Об этом говорится в заявление пресс-секретаря МИД Ирана.

Он призвал Киев избегать "влияния третьих сторон, которые имеют целью разрушить связи между Ираном и Украиной".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на использование российскими войсками иранских беспилотников. Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что "это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины".

После этого посла Ирана в Украине лишили аккредитации и сообщили о неприемлемости поставок иранского оружия в Россию.

"Поставка оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана", – заявил МИД.

23 сентября из-за атаки иранскими беспилотниками по Одессе погиб 1 мирный житель, разрушены 4 дома.

После этого в Офисе президента обвинили Иран в поддержке убийства украинцев и пригрозили стране изоляцией.