В ночь с 26 на 27 сентября российские войска атаковали Запорожье. Ракетный удар нанесен п объекту инфраструктуры в областном центре.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

При этом местные паблики пишут, что прилетов было около десяти, в части Запорожья пропало электричество.

Секретарь Запорожского горсовета уточнил, что в результате вражеской атаки в Запорожье случился пожар. На месте работают соответствующие службы.

По его данным, в результате обстрела есть пострадавшие.

Напомним, вчера ночью россияне также обстреливали Запорожье. По информации Куртева, в результате обстрела РФ повреждения получили жилые дома, в которых вылетели окна, образовательное учреждение и заведение здравоохранения. Также пострадал гаражный кооператив. Там произошел пожар, были повреждены автомобили.

Кроме того, мы сообщали, что недавно назначенные россиянами так называемые "власти" захваченной части Запорожской области открыли центр для "добровольцев" по вступлению в армию России.

Также мы писали, что госсекретарь США заявил, что мир никогда не признает "ЛНР", "ДНР", Херсонскую и Запорожскую области частью России.