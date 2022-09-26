Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Евгений Балицкий заявил о формировании из жителей региона "батальона имени Павла Судоплатова" - советского разведчика, уроженца Мелитополя, убившего в 1938 году лидера ОУН Евгения Коновальца.

Об этом сообщают российские медиа.

Балицкий утверждает, что батальон формируется из добровольцев и "после вхождения региона в состав РФ" отправится на фронт как подразделение российской армии.

"Вступившие в батальон военнослужащие будут направлены на обучение в ближайшее время. Они будут полностью обеспечены обмундированием, обучены навыкам ведения боевых действий", - сказал он.

Заместитель командира батальона Евгений Горлачев добавил, что "желание у людей вступить в батальон есть, идут к нам потоком". По его словам, массово приходят записываться те, кто родились и выросли в советское время. Так, сейчас идет набор бойцов в возрасте до 55 лет.

"Акцент делается на тех, кто имеет военную подготовку: это служба во внутренних войсках. Очень много таких ребят приходят, которые вместе со мной служили в специальных моторизированных войсковых частях милиции. Саперы, разведчики, десантники также в большом количестве к нам обращаются", - сообщил он.

Напомним, на прошлой неделе президент ФР Владимир Путин в своем телеобращении объявил частичную мобилизацию в России.

Как писала "Страна", вчера "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров намерен закончить мобилизацию.