В ночь с 26 на 27 сентября Николаев дважды подвергся массированным обстрелам - ориентировочно в 01:04 и 04:02.

Об этом сообщил губернатор региона Виталий Ким.

По предварительным данным, удар был нанесен из РСЗО "Торнадо-С" по разным районам города.

Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре, жилых домов, магазинов и сети водопровода.

Также в результате обстрела произошло разрушение складского помещения и пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

В сети публикуют видео с последствиями обстрела. На одном из них - огромная воронка, как утверждается, от ракеты с установки "Смерч".

Напомним, накануне в Николаеве ракеты РФ ударили по промзоне.

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