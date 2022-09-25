Украинские силы с помощью американского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger сбили российский истребитель Су-30. Хотя еще десять месяцев назад в США говорили, что эти ПЗРК невозможно поставить Киеву.

Об этом сообщил главы Минобороны Алексей Резников в своем Twitter-аккаунте.

"Десять месяцев назад в Вашингтоне я выпрашивал "Стингеры" для ВСУ и слышал в ответ, что это "невозможно". Много раз. Сегодня российский Су-30 был сбит "Стингером" в Харьковской области. Так что... невозможно на самом деле возможно. Спасибо нашим партнерам. Мы победим!" – написал Резников.

Напомним, ранее сообщалось, Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.