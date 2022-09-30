Украинские подразделения ПВО сбивают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели. Об этом сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем изучение их тактики, но уже имеем и определенные результаты. В частности, если говорить о сбитии и достижении целей, то соотношение вдвое в пользу сбития. Это, несмотря на то, что по показателям они сложны для определения противовоздушной обороны, они достаточно низко летят, но достаточно громкие", - сказала она.

По словам Гуменюк, звук дронов напоминает звуки мопедов или бензопил.

"За это их зовут "мопедами", они извещают и можно на них реагировать. Они уже сбивались стрелковым и пулеметным оружием", - добавила она.

По словам Гуменюк, если говорить о целях, в которые они попадают – это, как правило, объекты инфраструктуры, админздания. Потому что 40 кг взрывчатого вещества, которые они несут, вызывают пожары.

"Они, как спичка, которая вбрасывается в определенный очаг для того, чтобы дальше разгонять пожар. Поражения от них не критичны, но они вызывают пожары", - сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь добавила, что россияне, как правило, направляют дроны-камикадзе не в одиночку, а группами для того, чтобы выявлять средства противовоздушной обороны.

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