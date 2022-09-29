Россия могла получить от Ирана сотни дронов-камикадзе и других беспилотников. Их доставили четырьмя транспортными самолетами Ил-76.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Если говорить о тех четырех самолетах Ил-76, то, конечно, речь не идет о тысячах, ведь, кроме самих дронов, есть станции управления ими, есть другие ударные БПЛА, которые получили оккупанты. Возможно, сотни они и получили их, учитывая грузовые кабины этих самолетов", - отметил Игнат.

Он не исключил, что есть и другие пути транспортировки иранских дронов. При этом спикер сообщил, что украинские защитники разрабатывают различные тактические приемы для сбивания этих беспилотников.

"Не надо драматизировать с этими дронами. Да, это неприятная штука, с которой приходится бороться, новые тактические приемы принимать, потому что раньше противник не применял таких", - подчеркнул Игнат.

Напомним, ранее военные объяснили, что иранские дроны-камикадзе издают звук мопеда или бензопилы.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, пока ни один из иранских дронов-камикадзе не долетел до Николаева.

Тем временем война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

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