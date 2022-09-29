Украина уже решает проблему иранских беспилотников, а украинские Воздушные силы научились их глушить.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы уже ее (проблему иранских беспилотников - Ред.) решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100 процентов не гарантируют закрытия неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "шахидов". Наши научились их глушить", - сказал Резников.

По его словам, Украина обратилась к партнерам, чтобы эффективно противостоять иранским дрогам.

"Мы обратились к нашим партнерам, в частности, которые боятся давать нам оружие, но у которых есть хорошая экспертиза. Я им сказал, что мы дадим вам их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением", - сообщил министр.

Как писала "Страна", с сентября на юге Украины началось массовое использование российской армией иранских беспилотников-камикадзе.

По данным Reuters, США ввели санкции против иранского авиаперевозчика беспилотников в Россию.

"Страна" писала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия и почему дроны-камикадзе стали "большой проблемой для ВСУ".

Тем временем война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

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