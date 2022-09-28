Дроны-камикадзе иранского производства, которые для атак на Украину используют российские военные, во время полета издают характерный и громкий звук, а также летают на низкой высоте.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга.

"Их характерным признаком является полет на низкой высоте, поэтому их сложно обнаружить силам противовоздушной обороны. Но они достаточно громкие, их можно услышать даже ночью. Это напоминает звук мотора мопеда или бензопилы. Если люди слышат такой звук, им следует идти в укрытие и избегать мест, куда могут быть направлены эти дроны", - сказала Гуменюк.

В частности, по ее словам, дроны-камикадзе используют для поражения объектов инфраструктуры, а не подразделений или скоплений людей.

Гуменюк добавила, что всего в зоне ответственности ОК "Юг" с 10 сентября насчитано более 30 дронов-камикадзе.

"Мы подсчитали, что 22 дрона были сбиты силами противовоздушной обороны и только 10 попали, но не все эти попадания были результативными", - сказала она.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, пока ни один из иранских дронов-камикадзе не долетел до Николаева.

Также СБУ заявила о задержании корректировщика российских ударов дронами-камикадзе по Одесской области.

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