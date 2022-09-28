В среду, 28 сентября, Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Противник обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения. За минувшие сутки он нанес 10 ракетных и 17 авиаударов, совершил более 105 обстрелов из РСЗО.

2. От вражеского огня пострадали более 40 населенных пунктов. В частности, Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев, Авдеевка и Марьинка.



3. На юге Украины под обстрел РФ попали более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В целях ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов враг совершил более 25 вылетов БпЛА.

4. В РФ одновременно с частичной мобилизацией продолжает мероприятия так называемой "самомобилизации". К уже воюющим в Украине подразделениям прибывают лица осужденные за уголовные преступления.

5. За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное. Авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. За сутки, украинские подразделения ПВО уничтожили самолет, 6 БпЛА и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.



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