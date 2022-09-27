Во второй половине сентября российские войска впервые начали атаковать военные и инфраструктурные объекты Украины при помощи нового оружия - беспилотных дронов иранского производства.

Речь о моделях Shahed (132 и 136), а также Mohajer-6, появление которых на поле боя подтвердили ВСУ.

При этом первые случаи применения иранских БПЛА оказались довольно результативными. Например, в Одессе, Кривом Роге, Очакове Николаевской области этими дронами были поражены объекты военного и инфраструктурного значения.

"Страна" выяснила, чем опасно новое оружие для Украины.

Как проявили себя "Шахиды" в Украине

Тот факт, что по Украине начали применять иранские дроны, ВСУ впервые зафиксировали еще в середине сентября, во время боев за Купянск Харьковской области. Тогда появились первые фотографии сбитой "Герани-2" (российское название иранских "Шахидов").

Эти фото стали первым зримым подтверждением информации, что Россия закупает иранские беспилотники - о чем уже несколько недель писалось в западной прессе. При этом ни Россия, ни Иран таких сделок официально не подтверждали. И не подтверждают до сих пор.

Но 23 сентября применение таких дронов официально подтвердило украинского командование. Они нанесли удары по Одессе. В последующие дни наиболее массированно дроны применялись на юге - в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Также они нанесли удары в Кривом Роге.

Украина заявляет, что сбила уже более десятка таких дронов. Но серьезность ситуации все равно сложно переоценить. Тема иранских беспилотников стала одной из основных на последнем заседании ставки Зеленского. Кроме того, Украина понизила уровень дипотношений с Ираном, отозвав аккредитацию у посла.

Хотя еще накануне появления иранских БПЛА на фронте спикеры Офиса президента оценивали эти дроны невысоко.

"Иранский беспилотник представляет собой машинку сильно предыдущего поколения, сделанную на коленке, но какую-то часть своей задачи она может решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи — с самодельными захватами и бросанием гранат", - заявил советник Офиса президент Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" в середине августа.

Однако, судя по тому ущербу, что они наносят, все немного не так. Позавчера, к примеру, командование ВСУ признало, что "шахиды" разбомбили военный объект в Одесской области под Затокой, после взрывов боекомплекта пришлось эвакуировать население.

Бьют тревогу и западные СМИ, которые освещают войну в Украине. Американская газета Politico назвала иранские беспилотники "огромной проблемой" для ВСУ.

Украинские военные, с которыми поговорили журналисты, сообщают о большом уроне, который они наносят. Развертывание Россией дронов Shahed и Mohajer "привело к разрушительным результатам".

"Одни наносили удары по боевым позициям, круша танки и бронетехнику, другие наносили удары по гражданской инфраструктуре", - пишет газета.

Иранские беспилотники относительно небольшие и летают на малой высоте, уклоняясь от средств ПВО. Их можно сбить из "Стингера", но только днем, потому что у этих ПЗРК нет системы ночного видения, рассказали Politico в украинской армии.

Также украинские военные сообщили, что иранские дроны эффективны против пикапов "Тойота", которые сейчас активно используются для наступления на северо-востоке Украины.

"Тойоты" применяются украинской пехотой, в частности под Лиманом, из-за нехватки штатной бронетехники для транспортировки мобильных штурмовых групп. Но с воздуха они крайне уязвимы.

Появление "Шахидов" проблематизирует и ведение боевых действий в старых советских танках, где нет современной системы пожаротушения. Военные рассказывают о том, что недавно прилетевшие из Крыма дроны под Херсоном уничтожили два танка ВСУ с экипажами внутри.

Что известно об ирано-российских дронах и как с ними бороться?

Боевые дроны-камикадзе Shahed-136 (М214 "Герань-2"), Shahed-131 (проходят по терминологии НАТО как дроны IRN-05) и Mohajer-6 относятся к так называемым "барражирующим" боеприпасам с устройствами автоматического самонаведения.

В отличие от крылатых ракет, стоимость данных БПЛА в десятки, если не в сотни, раз меньше, а эффект практически тот же - если говорить о наземных целях, не имеющих специальной защиты.

Все эти дроны произведены иранской промышленной компанией Shahed Aviation Industries Research Center (SAIRC). Их основной прототип – американский разведывательный дрон RQ-170 Sentinel, разработки компании Lockheed Martin.

История появления прототипа у иранцев достаточно причудлива – 4 декабря 2011 года сверхсекретный американский дрон исчез в Афганистане. И затем, видимо, был продан иранским спецслужбам. После чего иранским инженерам удалось на этой основе создать свой дрон.

Интересно, что иранцам удалось значительно удешевить производство – так как они особо не заморачивались получением патентов и выплатами франшиз первоначальным создателям, а также при производстве пользовались неоригинальными комплектующими.

Например, в качестве двигателя одной из моделей иранского дрона-камикадзе использовали копию двухтактного бензинового двигателя фирмы Limbach Flugmotoren, который изготавливается в Китае и продается любому желающему.

То есть, по сути, иранские дроны-камикадзе - это боевые "летающие мопеды" с боевой частью не менее 40 килограмм взрывчатки. Причем большая часть составных "иранцев" сделана из композитных – неметаллических - деталей и даже дерева. При этом они оказались грозным и принципиально новым оружием, к противодействию которому ПВО ВСУ оказалась пока не готова.

Также в блок управления иранских БПЛА этого ряда моделей введена функция, при которой в случае потери дистанционного управления, дроны – камикадзе могут просто "нарезать" круги на низкой высоте и в удалении от РЭБ – станций радиоэлектронной борьбы, барражируя в поиске автоматического наведения.

После того, как блок управления "вычислит" координаты цели, дрон выходит на атаку. При этом точность попадания может отклоняться всего на пять процентов от введенной геолокации.

По мнению одного из специалистов одесской группы волонтеров "Технари", иранские дроны относятся к категории БПЛА, работающих по принципу "запустил- забыл", так называемой OWA – one way attack (односторонней атаки без возможности возвращения).

По словам экспертов, в управляющий блок БПЛА вводятся маршрут и координаты. Стреляет он по координатам достаточно точно. Также иранские БПЛА могут выдержать до нескольких попаданий в него из стрелкового оружия и зенитных установок.

Попадание двух-трех таких дронов может наделать больших бед и полностью разрушить масштабный объект, например, здание или боевую позицию с техникой. Беспилотник оснащен бензиновым мотором, обладает большой дальностью полета.

При этом GPS дрона усилен дополнительной защитой, БПЛА практически не виден в локаторы ПВО, идет медленно – до 180 км/час, звук двигателя напоминает бензопилу.

Основная опасность в том, что эти дроны летят на предельно низкой высоте, а также могут менять ее, снижаясь при подлете к цели. Локаторы ПВО их видят только тогда, когда они поднимаются выше 200 метров. Излучает мало тепла и сбивать из ПЗРК возможно только под определенными углами.

Впрочем, днем их можно сбивать из стрелкового оружия, зенитных пулеметов и зенитных орудий небольших калибров. Зато ночью их практически не видно. В зависимости от модели, у некоторых иранских БПЛА этого типа есть обратная связь с оператором, у других нет. То есть более совершенные дроны-камикадзе могут получать радиокоманды на расстоянии.

"У русских такого оружия в принципе до сих пор не было. То, что в Генштабе ВС РФ называют "русским" БПЛА "Герань" - на самом деле это просто перекрашенные в серебрянку "иранцы" с русскими маркировками, нанесенными уже после получения их из Ирана. Мы столкнулись с новым видом оружия, которое гораздо дешевле и точнее крылатых ракет. Это новый вызов, украинским ПВО придется построить систему эшелонированного противодействия таким дронам", - заявили "Технари".

Устройства противоэлектронной борьбы и "противодронные пушки" не очень эффективны этой иранских БПЛА. Ими можно глушить канал управления дроном, но дело в том, что при подлете к цели "иранцам" управление уже не нужно – они работают уже автоматически, по координатам. Вполне вероятно, что к применению такого оружия пока не готов и Запад – прототипы таких дронов производились для разведывательных целей.

Для борьбы с иранскими дронами-камикадзе необходима эшелонированная система ПВО с помощью современных устройств целеуказания и обнаружения. Практика показала, что эффективно с этим оружием можно бороться, противопоставив ему усовершенствование возможностей малокалиберной зенитной артиллерии.

То есть это зенитные автоматические пушки небольшого калибра и даже зенитные пулеметы, которые надо обеспечить точными устройствами целеуказания, наведения и сопровождения.

"Мы сейчас заняты тем, что улучшаем возможности зенитных пушек времен СССР. Которые ранее практически не были востребованы в ПВО", - рассказал один из технических специалистов группы.

Засекать такие дроны можно при помощи обычных средств наблюдения - вроде электронных биноклей, коллиматорных прицелов и трассирующих боеприпасов, позволяющих корректировать стрельбу по воздушной цели. А в ночное время - постов визуального наблюдения с прожекторами. По признанию военных специалистов, в тепловизоры иранские БПЛА ночью также практически не видны.

Несколько дронов удалось сбить "Стингерами" и "Иглами", их сейчас изучают по останкам. Целых экземпляров в распоряжении ВСУ пока нет, сообщили "Стране" источники в украинской армии. Там не исключают, что Россия располагает и более мощными моделями иранских дронов.

Нужно отметить, что у россиян подобной техники своей нет. Похожие на "иранцев" дроны "Ланцет" и "Куб" более легкого класса и обладают намного меньшей дальностью. То есть предназначены не для тактических боевых действий, а более для диверсионной работы.