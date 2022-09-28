В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 28 сентября. Сообщается, что украинские войска отбивают атаки в Донецкой области, а армия России обстреливает Северск.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Донецкой области – Зайцево, Майорск, Железное, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное. Авиация ВСУ нанесла два удара по позициям россиян. Россияне нанесли два ракетных и три авиационных удара, совершили более шести обстрелов из РСЗО. Пострадали 8 населенных пунктов: Северск, Белогоровка, Марьинка, Николаев, Высшетарасовка, Терновые Поды, Мирное и Новогригорьевка. На Южнобугском направлении войсками РФ было произведено до 40 вылетов БпЛА.

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