В "ДНР" заявляют, что контролируют Лиман, но ведут бои с войсками Украины, которые прорываются в город. "ДНР" утверждает, что украинские войска "малыми и усиленными группами" пытаются взять город с юга.

Об этом пишут российские СМИ.

Также там заявляют, что украинские войска пытаются перекрыть трассу Сватово-Лиман, но, как утверждается, "ДНР" контролируют эту дорогу.

Ранее сообщалось, что украинские военные зашли в Новоселовку - это село к северо-западу от Лимана.

В Минобороны РФ заявляют, что украинское наступление на Красный Лиман якобы провалилось, а Институт изучения войны (США) утром сообщил, что украинские силы укрепляют позиции около Лимана и продолжают приближаться к этому городу.

Также о продвижении украинских войск к городу пишут и российские телеграмм-каналы. А телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал российское командование за то, что не может остановить наступление ВСУ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".