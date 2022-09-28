Российский телеведущий Владимир Соловьев возмутился укреплением позиций ВСУ около Лимана и раскритиковал российское военное командование.

"Каждый раз читаешь: там что-то украинцы отжали, здесь заходят... Нельзя уже наконец туда части направить, подразделения, сосредоточить огонь, средства воздушной разведки? Что происходит?", - возмутился Соловьев.

Он призвал дать лиманскому гарнизону россиян пополнение - чтобы город не окружили.

"Мы что хотим, чтобы они сейчас вышли на границу Луганской области, а мы разведем руками и скажем: ну, окружили, мы должны были отойти? То есть это что, проспали, как в Харькове?", - заявил он.

Соловьев говорит, что "хватит терять территории, хватит уже терять населенные пункты". И призвал воевать "уже по-настоящему" и заявил, что армия России сейчас - миллион человек.

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