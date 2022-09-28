В оперативном командовании "Юг" говорят, что армия РФ не продвигается в Херсонской области, а пытается удержать уже занятые и хорошо укрепленные позиции.

Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сказала на брифинге.

"Они держатся за рубежи обороны, которые в течение длительного времени для себя обустраивали, в том числе с использованием железобетонных конструкций… И продвижения вперед у них нет нигде", - заявила Гуменюк.

По ее словам, вчера россияне пытались выдвинуть танковый взвод, однако первый танк взорвался на мине, а остальные развернулись и уехали на свои позиции.

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал о том, что битва за Херсонскую область - самая страшная за всю войну, и за одно село погибают сотни солдат.

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