В ВСУ заявили, что под Херсоном россияне пытаются удержать занятые рубежи и не могут наступать
В оперативном командовании "Юг" говорят, что армия РФ не продвигается в Херсонской области, а пытается удержать уже занятые и хорошо укрепленные позиции.
Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сказала на брифинге.
"Они держатся за рубежи обороны, которые в течение длительного времени для себя обустраивали, в том числе с использованием железобетонных конструкций… И продвижения вперед у них нет нигде", - заявила Гуменюк.
По ее словам, вчера россияне пытались выдвинуть танковый взвод, однако первый танк взорвался на мине, а остальные развернулись и уехали на свои позиции.
Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал о том, что битва за Херсонскую область - самая страшная за всю войну, и за одно село погибают сотни солдат.
Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.
На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".