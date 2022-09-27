Украина получает от США оборудование для борьбы с иранскими дронами, произведенное совместно с Израилем, с его согласия.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.

"Иранские дроны являются копиями американских, которые были сбиты Ираном на территории Сирии. Они сделали максимально похожую копию. Но, безусловно, та израильская промышленность, которая работает в этом секторе, она является, фактически, вся общим предприятием с Соединенными Штатами.

И, по моей информации, мы именно от США уже получаем то, что нам нужно. Снова-таки, не без согласия Израиля", - сказал Корнийчук.

Напомним, ранее Зеленского шокировало, что за месяцы войны Израиль не передал Украине никакого оружия.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.