США отправят в Украину антидроновые системы Titan C-UAS. Речь о 12 системах, которые вошли в недавний пакет военной помощи на сумму $1 млрд.

Об этом сообщает AP News.

Titan C-UAS производится американской компанией BlueHalo.

Противодронный комплекс анализирует замеченный дрон и за 5 минут подбирает самый эффективный способ обезвреживания.

"Судя по всему, его задачи - бороться с иранскими беспилотниками-"шахидами", которые в последнее время стали заметной проблемой для ВСУ", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что Украина уже решает проблему иранских беспилотников, а ВСУ научились их глушить.

Также в ВСУ рассказали, что россияне могли получить от Ирана сотни дронов-камикадзе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, о чем и как непублично ведут переговоры Украина, Россия и Запад