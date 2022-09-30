Почти 60 тысяч погибших. Генштаб ВСУ озвучил потери российской армии в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 30 сентября.
Соответствующие данные Генштаб ВСУ публикует в Facebook.
Ориентировочно потери противника составляют:
- личный состав - около 59 080 человек (+600 за сутки),
- танки - 2 338 (+13) единиц,
- боевые бронированные машины - 4 932 (+23),
- артиллерийские системы - 1 391 (+6),
- РСЗО - 333 (+2),
- средства ПВО - 176 (+1),
- самолеты - 264 (+2),
- вертолеты - 225 (+1),
- автомобильная техника - 3 768 (+17),
- корабли/катера - 15,
- БПЛА - 1 003 (+8),
- специальная техника 131 (+0),
- крылатые ракеты 246 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлении, добавили в Генштабе ВСУ.
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