Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 30 сентября.

Соответствующие данные Генштаб ВСУ публикует в Facebook.

Ориентировочно потери противника составляют:

личный состав - около 59 080 человек (+600 за сутки),

танки - 2 338 (+13) единиц,

боевые бронированные машины - 4 932 (+23),

артиллерийские системы - 1 391 (+6),

РСЗО - 333 (+2),

средства ПВО - 176 (+1),

самолеты - 264 (+2),

вертолеты - 225 (+1),

автомобильная техника - 3 768 (+17),

корабли/катера - 15,

БПЛА - 1 003 (+8),

специальная техника 131 (+0),

крылатые ракеты 246 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлении, добавили в Генштабе ВСУ.

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