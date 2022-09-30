Президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября объявил, что сегодня Украина подписывает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в соцсетях.

По его словам, Украина сегодня подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Как недавно это сделала Швеция и Финляндия. То есть - без подготовительного этапа в виде ПДЧ.

"Украина - член НАТО сейчас де-факто, и должна стать членом НАТО де-юре. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де юре. В ускоренном порядке", - заявил Зеленский.

Он сказал, что понимает, что такое решение требует времени и консенсуса, а поэтому до того момента, когда Украина станет членом НАТО, он предложил подписать коллективный договор безопасности Киева, проект которого недавно презентовал Ермак.

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