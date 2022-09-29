Саммит министров обороны союзников Украины "Рамштайн" соберется на следующее, шестое по счету, заседание 12 октября в Брюсселе.

Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.

По ее словам, военная помощь для Украины будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, а также других стран - союзников по НАТО.

Ранее министр обороны Алексей Резников подводил итоги саммита "Рамштайн-5", на котором тоже встречались министры обороны стран Запада.

Между тем война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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