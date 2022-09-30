Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 30 сентября, проведет незапланированную пресс-конференцию.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Пресс-конференция пройдет в 19:00 по киевскому времени. О теме предстоящего выступления пресс-служба альянса не сообщает.

Напомним, что сегодня в РФ запланировано заявление президента Путина о принятии в состав России захваченных территорий Украины, где ранее провели псевдо референдумы.

Также сегодня в Киеве Владимир Зеленский созывает срочное заседание СНБО.

Также сообщалось, что Данилов обещает принятие фундаментальных для Украины решений на срочном заседании СНБО.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

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