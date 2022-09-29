На срочном заседании СНБО завтра примут фундаментальные решения для Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время эфира.

"После Ставки состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра", – сказал он.

"С учётом общего контекста, можно предположить, что анонсированные "фундаментальные решения" на завтрашнем заседании СНБО Украина будут касаться в первую очередь двух моментов:

реакции на решение России об аннексии украинских территорий;

реакции на заявления об угрозе ядерных ударов по Украине. В последнем случае, не исключено, что может быть оглашено решение о выходе Украины из Будапештского меморандума 1994 года, по которому Киеву давались гарантии безопасности в обмен на провозглашение безъядерного статуса страны", - комментирует ситуацию Телеграм-канал Политика Страны.

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