Данилов обещает принятие фундаментальных для Украины решений на срочном заседании СНБО
На срочном заседании СНБО завтра примут фундаментальные решения для Украины.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время эфира.
"После Ставки состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра", – сказал он.
"С учётом общего контекста, можно предположить, что анонсированные "фундаментальные решения" на завтрашнем заседании СНБО Украина будут касаться в первую очередь двух моментов:
- реакции на решение России об аннексии украинских территорий;
- реакции на заявления об угрозе ядерных ударов по Украине. В последнем случае, не исключено, что может быть оглашено решение о выходе Украины из Будапештского меморандума 1994 года, по которому Киеву давались гарантии безопасности в обмен на провозглашение безъядерного статуса страны", - комментирует ситуацию Телеграм-канал Политика Страны.
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