Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Twitter

В Минобороны США не видят оснований полагать, что власти России приняли решение о применении ядерного оружия в Украине.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN.

"Сейчас я не вижу ничего, что заставило бы меня поверить, что Путин принял такое решение", - сказал Остин.

Он напомнил, что США на высоком уровне донесли России свою озабоченность по этой теме.

Отвечая на вопрос о том, имели ли в недавнем прошлом контакты между министрами обороны РФ и США, Остин сказал, что таковых не было, но в свое время он предостерегал главу Минобороны России Сергея Шойгу от намерения применять ядерное оружие.

В Пентагоне не видят решения Путина нанести ядерный удар

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что риск ядерного удара со стороны России по Украине в ходе нынешней войны возрос.

Ранее мы писали, что, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США очень серьезно относятся к заявлениям России касательно ядерного оружия, а также прорабатывают шаги на случай его применения Москвой.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины. 

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