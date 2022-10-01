В Минобороны США не видят оснований полагать, что власти России приняли решение о применении ядерного оружия в Украине.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN.

"Сейчас я не вижу ничего, что заставило бы меня поверить, что Путин принял такое решение", - сказал Остин.

Он напомнил, что США на высоком уровне донесли России свою озабоченность по этой теме.

Отвечая на вопрос о том, имели ли в недавнем прошлом контакты между министрами обороны РФ и США, Остин сказал, что таковых не было, но в свое время он предостерегал главу Минобороны России Сергея Шойгу от намерения применять ядерное оружие.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что риск ядерного удара со стороны России по Украине в ходе нынешней войны возрос.

Ранее мы писали, что, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США очень серьезно относятся к заявлениям России касательно ядерного оружия, а также прорабатывают шаги на случай его применения Москвой.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.