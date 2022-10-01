Германия всерьез относится к угрозам России о применении ядерного оружия и призывает другие страны поступать так же.

Об этом заявила министр обороны Кристин Ламбрехт во время своего визита в Кишинев, пишет Тagesschau.

"Нам нужно быть очень осторожными. Но также важно не позволять парализовать нас этими угрозами", - сказала Ламбрехт.

Кроме того, Ламбрехт высказалась по поводу перспектив Украины в НАТО.

"Конечно, Украина свободна выбирать альянс, в котором быть и чувствовать себя свободной. Но Германия не может самостоятельно принять соответствующее решение без консультации с союзниками по Альянсу. Все обсуждения по запросу об ускоренной процедуре вступления Украины в НАТО будут вестись в рамках 30 уже государств-членов", - сказала она.

Как писала "Страна", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также считает, что риск ядерного удара со стороны России по Украине в ходе нынешней войны возрос.

В то же время глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что ядерного удара по Украине Россия не нанесет.

Напомним, война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.