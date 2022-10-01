1 октября в Украине идет уже 220-й день войны с Россией.

Вчера в Кремле заявили о включении в состав РФ захваченных украинских территорий. А Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО.

30 сентября запомнился масштабными обстрелами городов. Войска РФ ударили по жилой многоэтажке в Николаеве, колонне транспорта с людьми в Запорожье и транспортному предприятию в Днепре. Только в Запорожье более 20 погибших.

Ниже главные новости за сегодня. Материал обновляется.

1 октября

11:00 Российского пилота Александра Красноярцева, весной бомбившего Чернигов, попавшего в плен и известного как "Летчик-пончик", обменяли на пятерых украинских военнопленных летчиков. Об этом сообщил глава Главного Управления Разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Правда, это уже не совсем новость. "Летчика Красноярцева мы обменяли месяцев четыре-пять назад. Мы его обменяли на наших пилотов, если не ошибаюсь на пятерых", - сказал Буданов.

10:50 Конституционный суд РФ начал проверку «договоров» о включении в состав России захваченных украинских территорий.

На сайте КС указано, что к рассмотрению приняты четыре обращения президента по этому поводу. Ранее председатель КС Валерий Зорькин указывал, что процедура не будет долгой.

В случае признания «договоров» конституционными в Госдуму должен быть внесен законопроект о их ратификации, а также проект конституционного закона о «принятии новых субъектов в состав России» с определением статуса, наименования и границ. После одобрения Думой оба документа должны быть утверждены Советом Федерации, в результате чего вносятся изменения в первую часть 65 статьи Конституции, где перечислены все субъекты России.

Голосование в Госдуме должно пройти, как ранее сообщалось, в понедельник. А в Совете Федерации - во вторник.

10:48 В Донецке в результате обстрела Петровского района погиб 55-летний мужчина, сообщают местные источники.

Удар пришелся по центру района. Пострадал частный сектор - несколько домов по улице Львовской, примыкающей к микрорайону Тихий.

10:40 Ещё фото последствий удара по Николаеву сегодня ночью.

09:52 Ночью войска РФ ударили по Николаеву не только ракетами С-300, но и дронами-камикадзе "Шахид-136". В результате обстрелов пострадали пять человек, в том числе трехмесячный ребенок, сообщил губернатор области Виталий Ким.

Удар иранскими беспилотниками наносился после полуночи, последствия обстрела сейчас устанавливаются.

Массированная ракетная атака по городу началась около 04:00. В результате зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов. В центре полностью разрушены квартиры на последних двух этажах одной из пятиэтажек. Остальные квартиры в доме существенно повреждены, пострадали также припаркованные во дворе авто. В близлежащих домах выбиты окна.

В другом районе города серьезно повреждены частные и двухэтажный жилой дом. Также пострадал склад и здания на территории автотранспортного предприятия.

По предварительным данным, в результате обстрелов ранения получили пять человек, среди них трехмесячный ребенок. Ребенку вместе с мамой оказывается медицинская помощь.

08:46 В Белом доме и Демпартии США настороженно отнеслись к идее Зеленского подать заявку на вступление в НАТО.

Об этом пишет американская газета Politico. По ее данным, заявление Киева "стало неожиданностью для администрации Байдена" - по словам двух официальных лиц, с которыми поговорила журналисты.

А спикер Конгресса Нэнси Пелоси "отказалась прямо поддержать это, но сказала, что поддерживает гарантию безопасности для Киева", пишет издание.

"Запад опасается, что немедленное вступление Украины в НАТО, для чего требуется единодушное одобрение всех 30 стран-членов, приведет к войне между США и Россией", - резюмирует Politico.

08:30 Первые фото с места прилета по Николаеву.

По данным мэра Александра Сенкевича, ракета С-300 упала на пятиэтажку и разрушила два последних этажа.

О пострадавших информации нет.

При этом украинские паблики ранее публиковали видео масштабного пожара этой ночью в Николаеве (следов которого на указанных кадрах нет).

08:23 Зеленский отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

То есть, призывная кампания в Украине в октябре-декабре проводиться не будет.

Президент также отложил увольнение в запас военнослужащих на срок "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

08:20 Украинские силы, скорее всего, займут или окружат Лиман в течение следующих 72 часов. Так считает "Институт изучения войны" (США).

По его данным, россияне по-прежнему контролируют сам Лиман и село Торское, через которое лежит дорога в сторону захваченной Кременной.

При этом украинская артиллерия держит эту трассу под огневым контролем, пишет "Институт", ссылаясь на видео с геолокацией.

Ранее освобождение Лимана в течение нескольких дней прогнозировал Арестович. Вчера в эфире у Марка Фейгина он заявил, что по одним данным россияне держат оборону в Лимане, по другим - начали вывод войск оттуда.

О том же пишут российские блогеры. Судя по их данным, главной задачей войск РФ сейчас является удержание трассы на Кременную. Вчера поздно появились сообщения, что к ней бросили части Южного военного округа РФ, которые якобы разблокировали путь от украинских мобильных групп.

При этом со стороны Ямполя трасса все равно активно обстреливается украинскими силами. То есть переброска российских войск в любом случае сильно затруднена.

08:18 Глава военной разведки Буданов считает, что ядерного удара по Украине Россия не нанесет.

"По состоянию на сейчас нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей какой-то перспективе может быть нанесен по территории Украины", - заявил начальник ГУР в эфире телемарафона.

08:16 Российские военные задержали и вывезли в неизвестном направлении гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

Об этом заявляет украинская госкомпания "Энергоатом".

По ее данным, Мурашов 30 сентября около 16:00 направлялся со станции в сторону Энергодара. Его машину остановил патруль. Гендиректору завязали глаза и увезли.

Где он сейчас находится, в "Энергоатоме" не знают.

Компания напоминает, что генеральный директор АЭС является лицензированным лицом, которое отвечает за безопасность станции. В Украине требуют освободить Мурашова и уведомили о ситуации МАГАТЭ.

08:15 Сводка Генштаба ВСУ на утро 1 октября.

1. За сутки противник нанес 4 ракетных, 15 авиационных и 85 ударов из РСЗО.

ВСУ нанесли 11 авиаударов.

2. Украина отбила атаки противника в районах Нью-Йорка, Зайцева и Соледара.

Количество населенных пунктов, которые атаковали российские войска, в новой сводке значительно меньше, чем в предыдущих.

3. О взятии Ямполя под Лиманом, о чем вчера заявил Владимир Зеленский, в сводке не упоминается. Как и в целом о ситуации в Лимане, который окружают украинские войска.

08:10 В Одесской области официально подтвердили прилет по промышленному предприятию.

Также повреждена электроподстанция и несколько соседних строений. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар.

Удар наносился ракетами "Искандер", сообщает оперативное командование Юг. Жертв нет.

08:08 Западу не нужно сейчас принимать Украину в НАТО. Об этом пишет в своей редакционной колонке газета The Washington Post.

Обсуждая аннексию новых украинских территорий и предполагая, что это попытка остановить негативные для РФ тенденции на фронте, WP упоминает и заявку Киева на вступление в Альянс.

"Как бы символически и психологически важно ни было для президента Владимира Зеленского объявить в ответ на угрозы г-на Путина, что Украина будет добиваться немедленного членства в НАТО , западным лидерам нет необходимости что-либо предпринимать по этому сложному вопросу", - говорится в колонке.

По мнению редакции, Запад вместо этого должен ввести потолок цен на российскую нефть и обеспечить Европу энергией на зиму.

Также США и ЕС нужно воздействовать на Китай, Индию и Турцию, которые "все больше утомляются от войны г-на Путина и могут помочь убедить его отказаться от нее".

08:06 В Одессе и области около четырех часов утра слышали несколько взрывов.

Местные телеграм-каналы пишут о попадании по инфраструктурному объекту. Публикуются видео пожара.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал дождаться официальных данных.

08:05 Арестович говорит, что по ряду признаков октябрь станет поворотным месяцем на фронте.

Во-первых, начнут, вероятно, наноситься удары по критической инфраструктуре Украине, на что, по его мнению, "будет дан ответ".

Во-вторых, на фронте появится первые российские мобилизованные.

Кроме того, может измениться международная обстановка.

"Наши этапы, которые нас ожидают – это 15-16 [октября]. Кто в Китае придет к власти и какую позицию займет; что будет принято в Рамштайне и что последует в новом пакете вооружения", - заявил советник Офиса президента.

Напомним, ранее об эскалации войны в октябре говорил секретарь СНБО Алексей Данилов.

08:00 После прилёта по Николаеву там бушует масштабный пожар. Видео распространяют украинские телеграм-каналы.

Тем временем, мэр города Александр Сенкевич заявил о попадании в жилой многоэтажный дом. Пока других подробностей нет.