Атака на спальный район. Ракета РФ ударила по девятиэтажке в Николаеве
Ночью 30 сентября войска РФ обстреляли Николаев.
Об этом сообщил глава области Виталий Ким.
Всего было 7 взрывов (2 как минимум за городом). Двумя ракетами ракетами российские оккупанты атаковали спальный жилой район.
Одна ракета попала в 9-этажку. Там серьезные повреждения. Под завалами находятся люди. Спасатели деблокировали женщину. Она жива.
По состоянию на 06.15 было известно о восьми раненых.
Сейчас сверяют списки жильцов пострадавшего здания.
В опубликованном видео виден масштабный пожар во дворе, который начался после прилета ракеты.
Вчера в Николаеве ракета попала в остановку общественного транспорта.
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