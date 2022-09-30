Ночью 30 сентября войска РФ обстреляли Николаев.

Об этом сообщил глава области Виталий Ким.

Всего было 7 взрывов (2 как минимум за городом). Двумя ракетами ракетами российские оккупанты атаковали спальный жилой район.

Одна ракета попала в 9-этажку. Там серьезные повреждения. Под завалами находятся люди. Спасатели деблокировали женщину. Она жива.

По состоянию на 06.15 было известно о восьми раненых.

Сейчас сверяют списки жильцов пострадавшего здания.

В опубликованном видео виден масштабный пожар во дворе, который начался после прилета ракеты.

Вчера в Николаеве ракета попала в остановку общественного транспорта.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.