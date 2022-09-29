Войска РФ обстреляли остановку общественного транспорта в Николаеве. Есть погибшие и раненые
В Николаеве вечером 29 сентября произошел взрыв на остановке общественного транспорта. Она была обстреляна кассетными боеприпасами.
Об этом сообщил в Телеграм мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Подробности потом". - сказано в посте.
Детали обстрела изложила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.
"Попадание кассетными снарядами в район остановки общественного транспорта в людном районе города! Именно в час-пик… Именно тогда, когда мирные жители возвращались домой… На данный момент 2 погибших, 12 раненых. В место попадания выехали бригады скорой помощи", - написала чиновница в Телеграм.
Местные паблики публикуют видео с места прилёта.
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