Ночной ракетный удар РФ пришел по жилым кварталам Днепра. Об этом сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Ночью в сети писали о мощнейшем ударе по городу и вот теперь стали известны подробности.

Прилет был по жилым кварталам. Известно о трех погибших, среди них один ребенок. Пять человек ранено, в их числе 12-летняя девочка.

Повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажек. Продолжается разбор завалов.

Также под удар попал рынок и несколько автобусов.

Днепр после обстрела ночью 29 сентября

В сети публиковали видео после ночного обстрела.

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