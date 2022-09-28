В Днепропетровской области ночью 28 сентября военные РФ трижды обстреляли Никополь. Пострадали и другие громады области.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

В городе повреждены более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровода и 6 линий электропередач.

Вражеские снаряды оставили без света почти 8000 семей никопольчан. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе как только минует угроза новых обстрелов.

В Марганецкой громаде последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция.

Обошлось без пострадавших.

Никополь после обстрелов

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