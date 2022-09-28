По Никополю ударили трижды. Ночью вновь обстреляли Днепропетровскую область
В Днепропетровской области ночью 28 сентября военные РФ трижды обстреляли Никополь. Пострадали и другие громады области.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
В городе повреждены более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровода и 6 линий электропередач.
Вражеские снаряды оставили без света почти 8000 семей никопольчан. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе как только минует угроза новых обстрелов.
В Марганецкой громаде последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция.
Обошлось без пострадавших.
Никополь после обстрелов
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