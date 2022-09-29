В Николаеве ночью 29 сентября вновь зафиксировали прилеты российских ракет.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич в своем телеграм-канале.

Он опубликовал фото остатков ракеты, которой сегодня ночью атаковали Николаев.

"Специалисты обследуют место обстрела. Поэтому подробную информацию напишу вам позже. Отмечу только, что пострадали гражданские объекты" - написал мэр.

Напомним, что вчера Николаев также обстреляли. Под обстрел попала аквазона. Кроме того была атака дронами-камикадзе.

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