В Николаеве ракеты РФ попали в гражданские объекты. Что известно о ночном обстреле
В Николаеве ночью 29 сентября вновь зафиксировали прилеты российских ракет.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич в своем телеграм-канале.
Он опубликовал фото остатков ракеты, которой сегодня ночью атаковали Николаев.
"Специалисты обследуют место обстрела. Поэтому подробную информацию напишу вам позже. Отмечу только, что пострадали гражданские объекты" - написал мэр.
Напомним, что вчера Николаев также обстреляли. Под обстрел попала аквазона. Кроме того была атака дронами-камикадзе.
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