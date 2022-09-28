Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 28 сентября рассказал о ночных обстрелах в городе.

В 00:50 был удар по промзоне города ракетами С-300.

Также был артобстрел аквазоны Очакова, обошлось без пострадавших. Также портовая зона Очакова была атакована дронами-камикадзе.

Под постоянным огнем Березнегуватская громада, также был обстрел Ингулецкой и Широковской громад.

Вчера ВСУ сбили вражеский Су-25 в Николаевской области.

Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что пока ни один из иранских дронов-камикадзе не долетел до Николаева.

26 сентября утром в Николаеве ракеты РФ ударили по промзоне.

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

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