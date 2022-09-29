Днепропетровскую область утром обстреляли из "Ураганов"
Утром 29 сентября Днепропетровская область подверглась новому обстрелу. Россияне ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из "Ураганов".
Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По словам Резниченко, противник попал по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громады. Предварительно ранены 13 работников предприятия.
Повреждено административное здание.
По словам главы Днепровского облсовета Николая Лукашука, в результате удара с "Ураганов" по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громаде, количество раненых увеличилось до 15 человек. Шесть – тяжелые.
Людей госпитализировали в больницы Криворожского района.
Напомним, 24 сентября россияне обстреляли Днепропетровскую область. В Марганце повреждены хлебзавод и дома, ранены люди.
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