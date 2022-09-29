Утром 29 сентября Днепропетровская область подверглась новому обстрелу. Россияне ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из "Ураганов".

Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По словам Резниченко, противник попал по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громады. Предварительно ранены 13 работников предприятия.

Повреждено административное здание.

По словам главы Днепровского облсовета Николая Лукашука, в результате удара с "Ураганов" по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громаде, количество раненых увеличилось до 15 человек. Шесть – тяжелые.

Людей госпитализировали в больницы Криворожского района.

Напомним, 24 сентября россияне обстреляли Днепропетровскую область. В Марганце повреждены хлебзавод и дома, ранены люди.

Сегодняшней ночью по Днепру армия РФ нанесла мощный удар, есть погибшие.

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, о чем и как непублично ведут переговоры Украина, Россия и Запад