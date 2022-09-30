В Николаевской области раздались взрывы между Южноукраинском и Вознесенском.

Об этом сообщает в Телеграм глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его информации, удары были нанесены дроном. Один БПЛА повредил здание, другой ударил по инфраструктурному объекту. Пострадавших на данный момент нет.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко тоже сообщил о попадании БПЛА в Николаеве и в объект инфраструктуры в области.

А в Одессе, по его словам, три беспилотника были сбиты, но в небе еще остаются другие БПЛА.

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Между тем война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

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