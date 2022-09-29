Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что с самого начала США предупреждали украинские власти "всякий раз, когда приближались российские крылатые ракеты". Сигналы тревоги звучали по всей стране, и украинцы прятались.

Об этом военный сообщил в интервью Defense News.

"Очевидно, что это случалось слишком часто, поэтому они не могли вести войну. Потом мы созрели для того, чтобы давать более точное представление, куда они могут прилететь", — сказал Хекер.

Затем США сменили тактику и стали больше предоставлять украинским военным данных о местонахождении российской техники для совершения ответных ударов.

"Мы не говорили: "Вот цель для этого, иди, нацелься на этот объект". Мы просто давали им информацию. Пусть они решают, хотят ли они нацеливаться на него", - сказал Хекер.

По его словам, постоянные удары по наземным целям вынуждают россиян все время менять позиции, а удары по радарам ПВО - выключать их, что делает позиции РФ в таких случаях уязвимыми для украинских ракет.

"Страна" не раз писала об ударах ВСУ по расположениям сил РФ и важным для них объектам. Например, в августе ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне.

А в июле украинские военные ударили по воинской части Росгвардии в Херсоне.