Российские войска обстреляли Днепр вечером, 29 сентября.

Об этом сообщают представители местной власти и страны в своих Телеграм-каналах.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко пишет, что "прилетов" в Днепр было два, пострадали гражданские объекты.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук просит жителей Днепра не выкладывать локации "прилетов".

Также Нардеп Макс Бужанский сообщил о большом количестве взрывов в Днепре и отдельно отметил, что не помнит такого раньше.

Мэр Днепра косвенно подтвердил ракетный обстрел города.

Позже в местных пабликах появились фото и видео пожара после прилета, по которым невозможно установить, куда именно пришелся удар.

Один человек погиб, минимум двое ранены в результате удара по Днепру. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

Он опубликовал фото горящих автобусов автотранпортного предприятия, по которому пришелся один из ударов. По его словам, горит админздание и 50 автобусов.

Позже Департамент транспорта горсовета Днепра сообщил о попадании ракеты в объект транспортной инфраструктуры и предупредил, что возможны перебои на автобусных маршрутах.

Напомним, ранее Днепропетровскую область утром обстреляли из "Ураганов".

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

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