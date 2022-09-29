В Днепре в результате обстрелов погибли два человека, еще двое - ранены, в том числе ребенок. Также двоих детей 7 и 9 лет ищут под завалами.

Об этом в телеграм-канале сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, россияне целились в автовокзал. Поврежден 61 частный дом, одна многоэтажка. 220 абонентов сейчас без света.

Из-под завалов удалось спасти девочку 12 лет.

Ранее появилось видео и фото последствий ночных ударов по Днепру.

Напомним, Днепропетровскую область утром обстреляли из "Ураганов". По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, противник попал по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громады. Предварительно ранены 15 работников предприятия. Повреждено административное здание.

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 217-го дня войны. В Донецкой области ВСУ продвигаются к захваченному Лиману. Горячей точкой остается Бахмут и окрестности. Под Донецком и Угледаром пока серьезных изменений нет. Также как и в Херсонской области.

После псевдореферендумов в России заявили, что собираются оформить аннексию на следующей неделе. Заседание Госдумы, посвященное "референдумам", пройдет 3 октября, а Совет Федерации соберется днем позже.

Также одна из главных тем - ядерная угроза Путина, о которой говорят все чаще.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, о чем и как непублично ведут переговоры Украина, Россия и Запад