Около часа ночи 29 сентября российские войска атаковали город Днепр сверхзвуковыми ракетами. Видео последствий ночных ударов сняли очевидцы.

В местных пабликах есть информация, что от взрыва у людей вылетели окна, а на домах посыпалась фасадная штукатурка.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram сообщил, что в результате удара по городу погибли три человека, среди них один ребенок.

"На данный момент известно о трех погибших, среди них один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета. Полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы – ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть и дети. В городе повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Разрушен рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач", – отметил Резниченко.

Фото последствий ракетной атаки на Днепр также публикует Нацполиция.

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