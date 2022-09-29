По Днепру россияне ударили советской ракетой Х-22. Боевая часть этой ракеты весит более 900 кг, а длина ракеты - более 11 метров.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, такие ракеты очень неточны и разрушительны. X-22 запускается с самолета с большого расстояния.

"Это чрезвычайно быстрая ракета, нам нужны современные средства противодействия этим ракетам. Например, зенитно-ракетные комплексы, о которых сегодня все уже говорят, которые, вероятно, будут поступать в Украину из Германии и Норвегии: IRIS-T и NASAMS", - сказал Игнат.

Ракета Х-22 разрабатывалась с 1958 года и на вооружение была официально принята в 1971 году.

Напомним, из-за ночного удара по Днепру погибли четыре человека. В том числе двое детей - 8-летний мальчик и 9-летняя девочка. Еще пять человек получили ранения.

Поисковые работы и разбор завалов дома продолжаются. Всего в результате российского удара повреждено более 60 домов, рынок, автобусы и электросеть.

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