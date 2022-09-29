Число жертв после удара по Днепру в ночь на 29 сентября увеличилось до четырех человек. Погибли двое взрослых и двое детей - 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"На месте ракетного удара в Днепре спасатели обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка. На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни. Россияне убили двоих взрослых и двоих детей – 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку", - говорится в сообщении.

Напомним, ночной ракетный удар РФ пришелся по жилым кварталам Днепра. Повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажек. Кроме того, под удар попали рынок и несколько автобусов.

Также "Страна" публиковала видео и фото последствий ночных ударов по Днепру.

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