Вероятность того, что Россия нанесет ядерный удар по Украине, есть, однако никаких решений в РФ на этот счет еще не приятно, считает советник главы МВД Вадим Денисенко.

Об этом он написал в Facebook.

По словам Денисенко, предстоящий месяц будет сложным в психологическом плане.

"В течение следующих 4-6 недель мы по несколько раз в день будем слышать истории о том, как ракеты с ядерными боеголовками куда-то перемещаются, в чатах будут писаться разные истории о том, что ядерный удар будет нанесен завтра в 17:27, потому что так кому-то сказал мифический представитель разведки и т.д.

Мы должны готовиться к очень сложному, прежде всего в психологическом плане, месяцу. И именно наше психологическое состояние – самое важное в эти дни. Я скажу банальную истину, но как только ты начинаешь переживать из-за вещей, на которые ты не влияешь, ты стократно быстрее съедаешь себя. Именно на это работать будет российская пропагандистская машина", - пишет Денисенко.

Он уверен, что никто не знает, будет ли ядерный удар нанесен в ближайшее время, поэтому стоит просто попытаться абстрагироваться.

"Даже Путин, или, точнее, коллективный Путин, недавно управляющий Россией [не знает, будет ли ядерный удар]. По логике, в этот первый месяц вероятность такого удара выше, чем в последующие месяцы. Исходя из желания Путина и его окружения быстрее закончить войну, удар нужно наносить сейчас. Но пока все указывает на то, что в Кремле не приняли такого решения и продолжают блефовать", - пишет Денисенко.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию в Лимане, где ВСУ в ближайшее время могут окружить российскую группировку.

"Российским военным не дают команду убегать (решение принимает Путин лично). Такая непонятная позиция наводит на мысль, что Путину нужно большое количество жертв, чтобы придать смысл этой войне и мотивировать россиян отомстить. Но даже в этом случае пока можем говорить не столько о ядерном ответе, сколько о мобилизации населения на "священную народную войну". Поэтому пока стоит просто попытаться абстрагироваться. Вероятность ядерного удара есть. Но никаких решений в России еще не принято", - подытожил Денисенко.

Напомним, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что ядерного удара по Украине Россия не нанесет.

Ранее американский сенатор заявил, что ядерный удар по Украине должен рассматриваться как нападение на НАТО.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.