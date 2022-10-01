Украинские силы, скорее всего, займут или окружат Лиман в течение следующих 72 часов. Об этом в новой сводке пишет американский Институт изучения войны.

По его данным, россияне по-прежнему контролируют сам Лиман и село Торское, через которое лежит дорога в сторону захваченной Кременной.

При этом украинская артиллерия держит эту трассу под огневым контролем, пишет Институт, ссылаясь на видео с геолокацией.

Ранее освобождение Лимана в течение нескольких дней прогнозировал Арестович. Вчера в эфире у Марка Фейгина он заявил, что по одним данным россияне держат оборону в Лимане, по другим - начали вывод войск оттуда.

О том же пишут российские блогеры. Судя по их данным, главной задачей войск РФ сейчас является удержание трассы на Кременную. Вчера поздно вечером появились сообщения, что к ней бросили части южного военного округа РФ, которые якобы разблокировали путь от украинских мобильных групп.

При этом со стороны Ямполя трасса все равно активно обстреливается украинскими силами. То есть переброска российских войск в любом случае сильно затруднена.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ придется просить о выходе своих военных из Лиманского котла.

Ранее "Страна" детальнее разбиралась, что известно о российской группировке на этом участке фронта.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.