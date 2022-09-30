Подоляк заявил, что РФ придется просить о выходе своих военных из Лиманского котла
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию в районе Лимана, где ВСУ проводят операцию по окружению российской группировки.
Пост об этом он опубликовал в Twitter.
"8 лет назад росвоенные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат", - написал Подоляк, намекнув на сегодняшние мероприятия в Кремле, где президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "включении в состав России" захваченных украинских территорий.
А глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в телеграм-канале фото котла.
Напомним, сейчас российская группировка в Лимане находится в оперативном окружении - одну дорогу россияне все ещё контролируют, но она простреливается ВСУ и украинские войска наступают в ее направлении.
Российские телеграмм-каналы пишут, что армия РФ сейчас пытается не допустить полного окружения своих войск в Лимане.
Подробнее о ситуации мы рассказывали в отдельном материале.
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