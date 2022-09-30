Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию в районе Лимана, где ВСУ проводят операцию по окружению российской группировки.

Пост об этом он опубликовал в Twitter.

"8 лет назад росвоенные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат", - написал Подоляк, намекнув на сегодняшние мероприятия в Кремле, где президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "включении в состав России" захваченных украинских территорий.

А глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в телеграм-канале фото котла.

Напомним, сейчас российская группировка в Лимане находится в оперативном окружении - одну дорогу россияне все ещё контролируют, но она простреливается ВСУ и украинские войска наступают в ее направлении.

Российские телеграмм-каналы пишут, что армия РФ сейчас пытается не допустить полного окружения своих войск в Лимане.

Подробнее о ситуации мы рассказывали в отдельном материале.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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