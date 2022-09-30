Наступление ВСУ в районе Лимана на Донбассе продолжается. Российская группировка войск в этом районе оказалась под угрозой окружения.

Об этом в телеграм-канале сообщил "глава ДНР" Денис Пушилин. По его словам, город находится в "полукольце" Вооруженных сил Украины.

Пушилин утверждает, что "ДНР" контролирует дорогу на Сватово, но она "периодически под обстрелом". (Эта дорога связывает Лиман с остальной подконтрольной России территорией).

Он также заявил, что Ямполь и Дробышево "в полной мере нами не контролируются".

Отметим, что в сети сегодня появляются видео с украинскими военными в Ямполе к юго-востоку от Лимана.

Ранее российские военные телеграм-каналы сообщали о прорыве украинских войск в районе Лимана с двух направлений - в Дробышево и Ставках (к северу от Лимана) и в Ямполе (к юго-востоку).

Ямполь находится около села Торское, через которое проходит последняя дорога на "большую землю" для лиманского гарнизона россиян - трасса на Кременную Луганской области.

По разным данным, Ямполь либо полностью потерян для РФ, либо на северо-западных окраинах еще держатся россияне. Но все сходятся на том, что отдельные группы ВСУ вышли в район трассы Лиман-Кременная неподалёку от Торского и Заречного.

Хотя, как следует из сообщений российских телеграмм-каналов, сами села Торское и Заречное, через которые идёт эта дорога, на утро пятницы ещё находились под контролем россиян. Если эти сообщения верны, то на данный момент трасса полностью ещё не перекрыта украинскими войсками, но находится под огневым контролем ВСУ. То есть, полноценного котла для лиманской группировки ещё нет, но если Торское и Заречное будут взяты украинской армией, кольцо окружения замкнётся окончательно.

Поступают различные сведения, какое решение россияне приняли по этой ситуации. Одни источники пишут, что российские войска уже выводятся из Лимана в сторону Кременной, пока ещё трасса туда полностью не перекрыта. Другие - что россияне предпринимают попытки не допустить окружения и сохранить контроль над Лиманом.

Отметим, что практически вся эта информация поступает от российских источников. Украинские официальные источники информации о ситуации по наступлению на Лиман пока не дают.

Напомним, ранее Арестович пообещал скорое освобождение Лимана в Донецкой области.

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