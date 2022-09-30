На Лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки и она уже находится на завершающем этапе.

Об этом сообщил "Суспильному" представитель Восточной группы войск Сергей Череватый.

"Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу", - заявил Череватый.

У Лимана российская армия гораздо сильнее укреплена, чем на Харьковском направлении, заявил он.

"Если противника под Харьковом "сломали" и он побежал, то возле Лимана он более укреплен и подразделения были достаточно подготовлены, мотивированы. Поэтому, это заняло время, но наш Генеральный Штаб и штаб на местах переиграл их тактически: планирование и осуществление операции, как военные высокого уровня опытности, подготовки", - сообщил Череватый.

По его словам, сейчас Генштаб не называет официально взятые населенные пункты, т.к. продолжается операция по освобождению.

Напомним, ранее Пушилин говорил, что российская группировка войск в этом районе оказалась под угрозой окружения. Детальнее о ситуации под Лиманом мы рассказывали в отдельном материале.

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