Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что ядерного удара по Украине Россия не нанесет.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"По состоянию на сейчас нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей какой-то перспективе может быть нанесен по территории Украины", - заявил начальник ГУР в эфире телемарафона.

Отметим, ранее представитель украинской военной разведки Вадим Скибицкий оценил угрозу применения Россией тактического ядерного оружия в Украине как "очень высокую".

"Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы", - заявлял на днях Скибицкий.

Напомним, на фоне угрозы ядерного удара украинцы массово скупают йодид калия. "Страна" писала, что это и как его правильно принимать.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.